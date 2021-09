Francesco Oppini replica a un hater: il commento a Elisabetta Gregoraci

Francesco Oppini ha replicato contro un hater che lo aveva preso di mira per un suo commento in risposta a Elisabetta Gregoraci.

Francesco Oppini ha replicato via social contro un hater che lo ha preso di mira per un commento da lui scritto ad Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore.

Nella casa del GF Vip 5 Francesco Oppini ha stretto una bella amicizia con Elisabetta Gregoraci, showgirl ed ex moglie di Flavio Briatore.

Nei giorni scorsi il conduttore sportivo figlio di Alba Parietti ha commentato un messaggio della showgirl dandole il buongiorno, e un hater ha colto la palla al balzo per rispondergli: “Ecco il leccac**o”. Il figlio di Alba Parietti non le ha certo mandate a dire, e a sua volta ha replicato: “Ti piacerebbe?”, e ancora: “Non hanno un ca**o da fare se non triturare le p***e, senza ottenere risultati”.

Elisabetta Gregoraci ha preferito non replicare, ma già in passato è capitato che lei e Oppini replicassero agli haters che, come per altri personaggi vip, non perdono occasione per scrivere insulti tramite social.

Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci: l’amicizia

Nella casa del GF Vip Francesco Oppini ha stretto un’amicizia speciale con Tommaso Zorzi (vincitore della quinta edizione del programma) ma anche con gli altri concorrenti della Casa. In particolare Elisabetta Gregoraci gli è stata accanto durante un momento molto difficile dove il figlio di Alba Parietti aveva iniziato a soffrire per la duratura permanenza nel reality show (la quinta edizione del programma è andata avanti per 5 mesi, e lui ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di ritirarsi anticipatamente durante le vacanze di Natale).

Francesco Oppini oggi

Una volta uscito dal programma Francesco Oppini si è ricongiunto alla sua fidanzata, Cristina Tomasini, e ha dato prova di voler proseguire il suo rapporto con Tommaso Zorzi (nonostante si sia vociferato per diverso tempo che i due avessero litigato). Nella casa del GF Vip proprio Zorzi aveva confessato di provare dei forti sentimenti per Oppini pur sapendo che lui fosse etero e fidanzato da tempo. I due sono riusciti a trovare un equilibrio e oggi sarebbero grandi amici.

“Mi chiedono se mi sarebbe piaciuto avere una storia con Francesco.

Io rispondo che quello che abbiamo io e Francesco è più di una storia, perché noi abbiamo un’intimità che va oltre l’amore in senso lato. Con Francesco mi confido, riesco a parlare, riesco a fare una serie di cose che non riuscivo a fare. L’intimità è una delle conquiste più grandi che puoi raggiungere con una persona. Tante persone stanno insieme senza avere un’intimità, noi non stiamo insieme ma abbiamo intimità”, aveva dichiarato Zorzi in merito al suo rapporto con Oppini.