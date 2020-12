Malgioglio chiede a Tommaso Zorzi se nutre dei sentimenti per Francesco Oppini: il video ha fatto il giro del web. Per molti la risposta è esaustiva.

Dopo la confessione sul diverbio avuto con Giulia Salemi, Tommaso Zorzi torna nel mirino del gossip: Cristiano Malgioglio indaga sui suoi sentimenti, chiedendogli se sia innamorato di Francesco Oppini. Tra Tommaso e Francesco, figlio di Alba Parietti che ha deciso di interrompere il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, è nata un’amicizia speciale e ha conquistato il cuore di tantissimi fan.

Tommaso Zorzi innamorato di Francesco Oppini?

Francesco Oppini si è trovato davanti a un bivio: restare nella casa della casa del Grande Fratello Vip al fianco dell’amico Tommaso Zorzi o rinunciare al reality per trascorrere le festività natalizie al fianco della fidanzata? Una scelta difficile e molto combattuta per Oppini, il quale, alla fine, ha deciso di dire addio a Cinecittà e riabbracciare la sua fidanzata. Non sono mancate le lacrime, soprattutto da parte di Tommaso, uno dei protagonisti assoluti della nuova edizione del Gf Vip.

I fan sperano che Tommaso possa presto tornare a sorridere e riacquisire serenità, gioia e voglia di divertirsi. Intanto però, appare triste e sconfortato. La mancanza di Francesco, una sicurezza nella casa del Gf, si fa sentire. A consolarlo ci ha pensato Cristiano Malgioglio, una delle new entry del programma.

“Ti sei innamorato di francesco?” Il silenzio di tommaso è straziante 💔 #gfvip pic.twitter.com/oLpR8IDcof — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 5, 2020

In un momento di intimità che Tommaso e Cristiano si sono ritagliati, Malgioglio ha chiesto al giovane influencer se nella sua vita avesse voluto un fidanzato come Francesco. “Domanda da un milione di dollari”, ha risposto Zorzi. “Io ci sono passato: non puoi vivere momenti di abbandono totale per un amico. Io ho percepito che ti sei innamorato di Francesco“, lo sollecita Cristiano. Tommaso fatica a trovare le parole, ma guardandolo negli occhi si lascia andare a un pianto commosso.

Per i fan del Grande Fratello, che hanno già condiviso il video su tutti i social network, il silenzio e le lacrime di Zorzi sono molto esaustive. In tanti pensano che stia affrontando un momento difficile e che il suo cuore sia molto confuso.