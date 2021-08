Francesco Renga e Diana Poloni, amore senza freni: la coppia paparazzata in barca

Francesco Renga è stato paparazzato durante le sue vacanze in barca in compagnia della sua compagna Diana Poloni.

Francesco Renga è stato paparazzato mentre si scambiava baci bollenti in barca con la fidanzata Diana Poloni.

Francesco Renga: amore senza freni

L’amore procede a gonfie vele tra Francesco Renga e Diana Poloni: i due sono stati paparazzati durante le loro vacanze in barca mentre si scambiavano baci appassionati.

Il cantante sembra proprio aver ritrovato la serenità accanto alla ristoratrice, a cui si è legato nel 2015. I due si sono concessi una mini-crociera al largo di Portisco, in Sardegna, in compagnia di alcuni amici.

Francesco Renga e Diana Poloni: la storia d’amore

Francesco Renga è sempre stato molto riservato riguardo la sua storia con la ristoratrice bresciana e i due non sono molto inclini a mostrarsi insieme sui social. “Con lei è tornato il sereno nella mia vita”, si era limitato a dire il cantante in riferimento alla nuova compagna. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni all’indomani della separazione tra Renga e Ambra Angiolini, madre dei suoi due figli.

Oggi i rapporti tra il cantante e la sua ex compagna sarebbero pacifici, e lo stesso Renga in passato ha confessato che sarebbero rimasti a vivere vicini per il bene dei loro due bambini, Jolanda e Leonardo.“Ci sono ex coppie che usano i propri figli l’uno contro l’altra. Quello che portiamo avanti noi è un messaggio di un altro tipo, per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata.

Secondo me la politica si fa anche così, giorno per giorno”, ha dichiarato Renga.

Francesco Renga: i figli

Oggi il cantante e la sua nuova compagna hanno un rapporto speciale con i due figli che lui ha avuto insieme ad Ambra Angiolini. “Sono stati fondamentali per la mia crescita. Soprattutto da quando è nata Jolanda, la prima, la mia prospettiva è completamente cambiata. Prima ero Francesco-centrico. Da quel momento il mio baricentro si è spostato. Ho cominciato a vedere la vita – e di conseguenza anche il lavoro e la musica – attraverso lo sguardo dei figli, che sono diventati un filtro. La mia esistenza si è trasformata anche dal punto di vista pratico. Al di là dell’aiuto che può offrire una baby sitter, infatti, bisogna essere sempre presenti: o io o la mamma, quando non riusciamo a esserci tutti e due. Tutto ciò che faccio ora è in funzione della famiglia”, ha rivelat il cantante in merito al suo rapporto con i figli.