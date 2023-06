Francesco Roberti (56 anni) è il nuovo presidente della Regione Molise: un nuovo esponente di Forza Italia al governo della Regione, in seguito all’uscita di Donato Toma. Di professione ingegnere, Roberti è nato a Montefalcone del Sannio (Campobasso) e prima di darsi alla politica ha lavorato come progettista e collaudatore di opere strutturali, impianti tecnologici e sviluppo software per impianti industriali, non mancando di svolgere collaborazioni e consulenze con amministrazioni pubbliche. Nel 2019 venne eletto sindaco di Termoli, per poi diventare presidente della provincia di Campobasso.

Francesco Roberti presidente del Molise: scelto dal centrodestra

Dopo la rinuncia di Donato Toma a ricandidarsi come governatore del Molise, la coalizione centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Dc, Noi di Centro) ha scelto Francesco Roberti come candidato alla presidenza. Come informa SkyTg24, pochi giorni dopo l’uffcializzazione della sua candidatura, Roberti ha avuto un malore a causa dello stress accumulato: per lui è stato necessario il ricovero in ospedale.

Tornato in azione dopo la degenza in ospedale

I medici hanno dovuto sottoporre Roberti a un’angioplastica, riprendendo infine le forze per l’avvio della campagna elettorale. La sua esperienza in quel di Termoli (uno dei più importanti centri economici del Molise) gli sarà senz’altro d’aiuto nel suo nuovo, pregevole e oneroso ruolo di presidente della Regione.