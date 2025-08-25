Nel giorno del compleanno della loro figlia, Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia tornano al centro dell’attenzione mediatica. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa si trasforma invece in un nuovo capitolo di tensioni e accuse tra l’ex coppia. Attraverso dichiarazioni al vetriolo e messaggi social pieni di frecciatine, Sarcina non risparmia Clizia.
Clizia Incorvaia, festeggiamenti social per i 10 anni della piccola Nina
Ieri, 24 agosto, Nina, la figlia di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, ha festeggiato il suo decimo compleanno. La piccola ha trascorso la giornata circondata dalla madre, dal fratello Gabriele e da alcuni parenti e amici più stretti. Clizia Incorvaia ha voluto condividere alcuni momenti della festa sui social, pubblicando un reel su Instagram in cui si vede l’allestimento a tema Hello Kitty, palloncini colorati e la bambina ripresa di spalle per rispettare la sua privacy. La didascalia sottolineava l’amore e la vicinanza della mamma, ricordando che Nina può sempre contare sul suo sostegno.
“Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai“.
Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia: l’attacco nel giorno del compleanno della figlia
Al compleanno, però, non era presente il padre, Francesco Sarcina, che ha scelto di condividere i suoi auguri tramite un post su Instagram. Nel messaggio, il cantante ha ribadito l’affetto per la figlia, evidenziando però anche le tensioni con l’ex moglie: ha ricordato che il loro legame è forte e invisibile, andando oltre le dimostrazioni pubbliche che talvolta raccontano rapporti inesistenti. Il post si è chiuso con parole dolci dedicate a Nina e l’augurio di vivere ancora molti traguardi importanti.
“Tanti auguri Nina Elisha Sarcina, oggi compi 10 anni. Che traguardo incredibile e quanti altri ne farai. Sarò sempre al tuo fianco anche se a volte a distanza per le vicissitudini che la vita a volte porta.
Ma questo tu lo sai, perché il filo invisibile che ci unisce è ben più forte delle dimostrazioni pubbliche che raccontano spesso rapporti inesistenti! Sempre connessi amore di papà, sempre! Ancora tanti tanti auguri di buon compleanno”.
