Si tratta della prima estate senza Eleonora Giorgi per il figlio Paolo Ciavarro e sua moglie Clizia Incorvaia, che era legatissima alla suocera. Proprio l’influencer ha speso dolci parole per la nuora scomparsa per un cancro al pancreas.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: prima estate senza Eleonora Giorgi

Era il 3 marzo scorso quando Eleonora Giorgi è venuta a mancare per colpa di un cancro al pancreas.

Questa quindi, per il figlio Paolo Ciavarro e la moglie Clizia Incorvaia è la prima estate senza di lei. La coppia si trova in vacanza in Sicilia assieme al figlio, il piccolo Gabriele. Come saprete, Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi erano davvero molto legate, e in questi mesi spesso l’influencer ha dedicato dolci parole nei confronti dell’indimenticabile attrice. Anche ora, mentre si trova in vacanza, Clizia ha subito pensato a lei. Ecco le sue parole.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, prima estate senza Eleonora Giorgi: le toccanti parole

Su Instagram Clizia Incorvaia ha condiviso alcuni scatti mentre si trova in vacanza in Sicilia con Paolo Ciavarro e il piccolo Gabriele, dedicando dolci parole a Eleonora Giorgi: “non è stato un anno semplice. Ci lasciamo alle spalle un anno in cui abbiamo raggiunto traguardi importanti ma un anno che ci ha tolto la persona più importante della nostra vita. Ci ha messo a dura prova ma ci ha reso più forti, coesi e resilienti. La nostra forza è l’amore.”