Francesco Totti e Ilary Blasi in vacanza a Mosca: il dettaglio notato dai fan

La romantica vacanza di Francesco Totti e Ilary Blasi a Mosca ha scatenato i fan: i commenti social sulla popolare coppia

La super popolare coppia formata da Francesco Totti e Ilary Blasi ha deciso di passare qualche giorno di vacanza a Mosca insieme ai loro tre figli Christian, Chanel e Isabel. Postando dunque gli scatti del loro primo viaggio all’estero post pandemia, entrambi sono apparsi molto contenti di questa loro scelta, caratterizzata peraltro da parecchio romanticismo.

Francesco e Ilary in Russia

La stessa conduttrice dell’Isola dei Famosi 2021 ha difatti condiviso una dolce foto dove la si vede tenere la mano del marito di fronte alla cattedrale di San Basilio. Immediati sono stati ovviamente i commenti entusiasti dei fan, che hanno augurato all’ex bomber e alla presentatrice buone vacanze e tanto divertimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Tra i follower c’è stato tuttavia qualcuno che ha notato qualcosa di strano, mettendo in guardia sia Francesco sia Ilary. “Ma in un momento in cui in Russia salgono i contagi voi andate a Mosca?”, ha difatti chiesto loro un utente, seguito poi da un altro fan che ha precisato: “Invece di restare in Italia, vanno all’estero dove ci sono le varianti”. “State attenti, è pericoloso”, hanno suggerito infine altri ammiratori della nota coppia, mentre molti li hanno difesi a spada tratta sottolineando la libertà di viaggiare in sicurezza.

La foto “russa” di Francesco Totti e Ilary Blasi ha intanto fatto il giro del web, regalando alla regina di casa Mediaset una valanga di like.