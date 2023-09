Francesco Totti è sempre più social. L’ex calciatore della Roma ha dedicato alla nuova fidanzata Noemi Bocchi una speciale dedica di compleanno. I due, a quanto pare, sono più innamorati che mai.

Francesco Totti: la dedica per il compleanno di Noemi

Noemi Bocchi ha festeggiato 35 anni. In occasione del compleanno non sono mancati gli auguri del nuovo fidanzato Francesco Totti, con il quale ha trascorso una romantica vacanza in Africa. A stupire non sono le parole del Capitano, quanto la canzone scelta per accompagnare la dedica.

Francesco Totti: la bellezza di Noemi

Via Instagram, Francesco ha condiviso una foto che lo ritrae con Noemi. Sono entrambi in costume da bagno, al mare. Si guardano con passione. A didascalia, Totti si è limitato a scrivere: “Happy Birthday“. Il messaggio, di per sé molto scarno, è accompagnato da una bellissima canzone di Francesco Renga, La tua bellezza: “La tua bellezza è furiosa e nobile. È qualcosa che somiglia alla parte migliore di me“.

Totti e Noemi: una magica storia d’amore

A distanza di un anno e mezzo dalla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, Francesco Totti appare sereno come non mai. Il merito è anche di Noemi Bocchi, che è entrata nella sua vita proprio mentre il suo rapporto coniugale si faceva in pezzi. Ovviamente, anche l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha trovato un altro principe azzurro, Bastian Muller.