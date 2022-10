Francesco Totti va allo stadio con Noemi Bocchi: è la prima uscita in pubblico

C'è sempre una prima volta. Totti e Noemi hanno deciso di mostrarsi in pubblico durante una partita a Montecarlo.

Sono passati circa 8 mesi da quando l’ex capitano della Roma Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi sono stati “paparazzati” allo stadio Olimpico durante “Roma-Genoa”. Da allora molte cose cambiate. Francesco Totti, com’è noto, era ancora sposato alla conduttrice ed ex letterina di Passaparola Ilary Blasi, una unione questa che si sarebbe sciolta cinque mesi più tardi e annunciata quell’11 luglio.

Ora Totti e Noemi non hanno più alcun bisogno di nascondere il loro amore e forse potrebbe non essere un caso che il luogo scelto dalla coppia per la loro prima vera apparizione pubblica è proprio uno stadio.

Totti e Noemi Bocchi vanno insieme allo stadio

La coppia è andata ad assistere la partita di Ligue 1 Monaco-Clermont Ferrand.

La loro espressione del volto che appare in foto è alquanto seria. Degno di nota anche il fatto che i due abbiano scelto di indossare una maglia girocollo nera quasi identica. Era stata inoltre l’emittente Canal + a immortalare i due e a postare lo scatto direttamente su Twitter: “Francesco Totti è presente al Louis-II”, è quanto si legge.

Ilary nel frattempo va al circo con Isabel

Nelle scorse ore Totti aveva anche pubblicato, attraverso una storia su Instagram, una foto con la secondogenita Chanel. Ilary Blasi, quasi come risposta, ha condiviso anche lei delle stories nelle quali appare serena con la figlia Isabel.

La conduttrice ha portato la bambina al Festival del Circo d’Italia e con lei erano presenti anche la sorella Silvia con tanto di nipotine al seguito.

In uno dei video postati la vediamo addirittura cimentarsi in una prova di coraggio: Ilary si era sdraiata con fare temerario mentre un ciclista acrobata saltava con la bici da una parte e dall’altra. C’è da dire che con una grinta così potrebbe non essere affatto difficile immaginare in che modo affronterà i prossimi mesi di separazione.