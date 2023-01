Francesco Vaia: "Non c'è una vera emergenza Covid. Il virus è cambiato, va cambiato il nome"

Sono passati quasi tre anni da quando, per la prima volta, anche nel nostro Paese si iniziava a parlare di Covid-19.

Le scene e l’isteria ce le ricordiamo tutti: la corsa alle mascherine, il panico nei supermercati, i primi lockdown, le ordinanze eccetera. Oggi, per fortuna, la situazione è profondamente cambiata, e questo grazie ad un mix di vaccini e di immunità naturale acquisita dalla popolazione con le (ormai svariate) esposizioni al virus. A fare il punto della situazione nel merito della questione è stato, nelle scorse ore, il direttore del centro di malattie infettive Francesco Vaia, con una lunga intervista concessa a Il Messaggero.

La questione Covid è ancora molto delicata e controversa. Sono tuttora numerosi gli scienziati che preferiscono muoversi con i piedi di piombo, sottolineando quanto rimanga importante mantenere alcune delle misure di sicurezza che abbiamo imparato negli ultimi anni, particolarmente quando si tratta di persone anziane o fragili.

Il peggio, per molti, sembra però essere passato.

A proposito, Francesco Vaia si è espresso in questi termini:

La pandemia, per come l’abbiamo conosciuta noi, non c’è più. […] «Per il momento la situazione è sotto controllo. Le terapie intensive sono stabili, non sono aumentate nonostante ci sia stato un lieve incremento del contagio, mentre i ricoveri ordinari sono diminuiti. I dati del Lazio sono abbastanza confortanti. Noi siamo l’ospedale di riferimento della Regine, il nostro centro è rimasto sempre attivo, e abbiamo numeri molto al di sotto di quello degli anni scorsi. Siamo ancora in condizioni di accettabilità. Non dimentichiamo che l’incidenza è aumentata negli ultra 90enni, perché l’identikit è un paziente anziano non vaccinato, che ha altre patologia e quindi prendendo il Covid viene in un ospedale specializzato per poter curare anche il Covid.