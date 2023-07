Secondo le informazioni che arrivano dalla Francia, un uomo di 27 anni è morto nella nottata tra sabato e domenica a causa di un probabile shock violento a livello del torace. Lo shock è stato causato da un proiettile di tipo ‘flash-ball’, pallottola in dotazione alla polizia francese.

Francia, 27enne colpito da un proiettile esploso dalla polizia: morto a 27 anni

In primis, le notizie erano state diffuse dal quotidiano regionale ‘La Marseillaise‘ e dal settimanale ‘Marianne‘, ma ora è arrivata la conferma da parte della Procura. “Gli elementi dell’inchiesta permettono di considerare come probabile un decesso causato da uno shock violento al livello del torace provocato da un proiettile di ‘tipo flash-ball’” – si legge nel documento ufficiale – “Il colpo ha provocato un arresto cardiaco e quindi la morte in un intervallo breve.” Come sappiamo, nello scorso fine settimana, anche tra le strade di Marsiglia si erano verificati molti scontri nati in protesta dopo l’uccisione da parte di un poliziotto del giovane Nahel.

Si indaga sulla morte del 27enne: cosa stava facendo in strada a Marsiglia

Al momento, le autorità fanno sapere che non è ancora stato definito che cosa il 27enne stesse facendo fra le strade di Marsiglia. L’uomo stava partecipando alla protesta o si trovava semplicemente in strada di passaggio al momento dell’esplosione del colpo? Per il momento non è ancora stata fornita una risposta, si attende che emergano maggiori dettagli.