Francia, allarme bomba al Louvre: museo evacuato e chiuso al pubblico

Il museo è stato chiuso per "motivi di sicurezza". Per questo motivo la struttura è stata evacuata. Giunte sul posto le Forze dell'ordine.

C’è ancora aria di tensione in Francia. Dopo l’uccisione di un insegnante in una scuola di Arras, anche il museo del Louvre è stato chiuso. Un portavoce del museo, interpellato da AFP ha fatto sapere che la struttura ha ricevuto un messaggio nel quale veniva allertato un rischio per la sicurezza dei visitatori e dello stesso museo.

Chers visiteurs, Pour des raisons de sécurité, le musée du #Louvre ferme ses portes ce jour, samedi 14 octobre.

Les personnes ayant réservé pour une visite dans la journée seront remboursées. Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/2cEllnWCIa — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023

Francia, allarme bomba al Louvre: chiuso per “motivi di sicurezza”

Il museo – rende noto Bfmtv che ha riportato una fonte della polizia – avrebbe ricevuto messaggi che segnalavano l’allarme bomba. Attraverso un comunicato diramato sui social il museo ha scritto: “Per motivi di sicurezza, il museo #Louvre chiude i battenti oggi, sabato 14 ottobre. Le persone che hanno prenotato la visita in giornata verranno rimborsate. Vi ringraziamo per la comprensione”. La struttura resterà chiusa per tutta la giornata di sabato 14 ottobre.

Louvre: “Verifiche in corso nell’edificio”

Nel frattempo il Louvre ha spiegato che sono in corso delle verifiche all’interno dell’edificio. Le misure di sicurezza hanno tenuto conto del contesto, all’indomani del passaggio del piano Vigipirato al livello “urgenza per attentati”. Da evidenziare che – sempre per “motivi di sicurezza” non sono in uso le linee 7 e 8.