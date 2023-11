L’allarme per l’aumento di infezioni polmonari nei bambini dalla Cina è arrivato in Francia. Secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie, gli accessi in pronto soccorso e gli interventi per polmonite nei bambini sotto i 15 anni stanno raggiungendo livelli che non si vedevano da almeno dieci anni.

I dati in Francia

stando ai dati forniti dal Servizio Sanitario francese nella settimana dal 13 al 19 novembre sono state registrate 700 consultazioni mediche di emergenza e 2.150 visite al pronto soccorso per infezioni polmonari

Nello specifico, si è registrato un aumento del 44% degli accessi tra bimbi tra 0 e 2 anni. Un aumento che si dimezza al 23% per i bimbi da 2 a 14 anni.

Il Mycoplasma pneumoniae

Il responsabile di questa escalation di infezioni polmonari sarebbe il batterio mycoplasma pneumoniae. Si tratta di un agente patogeno ben noto, ma che è circolato pochissimo durante la pandemia di Covid, dal momento che eravamo confinati in casa. Alcuni scienziati, sulla rivista medica The Lancet, hanno avvertito che con il ritorno alla normalità ora “potrebbe colpire la popolazione mondiale che non è stata esposta negli ultimi tre anni e portare ad un aumento delle forme gravi.”

La buona notizia è che gli antibiotici dovrebbero essere efficaci contro questo tipo di batterio.