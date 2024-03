In queste ore la Francia ha raggiunto un importante traguardo: l’aborto entra nella Costituzione e diventa un diritto conquistato e irremovibile.

La decisione del Congresso per il diritto all’aborto in Francia

La Francia è il primo Paese che decide di inserire l’interruzione volontaria di gravidanza nella propria Costituzione.

I 925 parlamentari francesi, deputati e senatori, riuniti oggi in Congresso nella reggia di Versailles hanno detto sì all’aborto come un diritto della Costituzione, con 780 voti favorevoli.

Le parole di Emmanuel Macron dopo l’approvazione dell’aborto nella Costituzione in Francia

Migliaia di persone, davanti a un maxi schermo collegato in diretta con Versailles, hanno esultato al momento della decisione: due francesi su tre sono favorevoli all’aborto, secondo gli ultimi sondaggi diffusi. Ad accompagnare l’esultanza dei cittadini in piazza una Torre Eiffel che illuminava Parigi.

Se da un lato c’è chi esulta per il risultato raggiunto, dall’altro c’è chi come la Conferenza Episcopale francese sostiene:

«L’aborto, che rimane un attentato alla vita fin dall’inizio, non può essere visto esclusivamente nella prospettiva dei diritti delle donne. Si rammarica che il dibattito avviato non abbia menzionato le misure di sostegno per coloro che vorrebbero tenere il proprio figlio».