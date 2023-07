Francia, incidente in un parco acquatico: padre muore in ospedale

Tragedia in un parco acquatico in Francia. Un padre di 35 anni è morto dopo essere stato travolto da un gonfiabile.

Una terribile tragedia si è consumata in un parco acquatico nel sud della Francia. Un uomo di 35 anni e il figlio di soli 3 anni sono rimasti gravemente feriti a causa del cedimento di una struttura gonfiabile del Wonderland Waterpark di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, ad una quarantina di chilometri da Aix-en-Provence. La struttura ha ceduto a causa del forte vento. L’uomo purtroppo è deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Una struttura gonfiabile è volata via per il vento

I pompieri della zona hanno riferito che la struttura di 20 metri di lunghezza per 20 metri di larghezza è volata via, facendo un volo di circa 50 metri mentre il padre e il bambino si trovavano al suo interno. I due sono stati portati in elicottero in ospedale, ma il 35enne purtroppo non ce l’ha fatta. Nella giornata di ieri il dipartimento del Tar in cui si trova il Wonderland Park, che è stato inaugurato questa estate, era in allerta rossa incendi a causa della ripresa del vento.