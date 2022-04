Francia, telefono cade nella vasca da bagno: morta 25enne incinta

Tragedia in una abitazione di Menestreau, nella Nièvre in Francia, muore folgorata 25enne incinta: il cellulare della vittima cade nella vasca da bagno.

Tragedia in Francia, dove in un terribile incidente domestico un telefono cellulare cade nella vasca da bagno, a seguito della scossa fatale scaturita è morta una 25enne incinta. I media locali, in particolare il Journal du Centre, spiegano che purtroppo sono stati del tutto inutili i soccorsi allertati dal marito nella serata di domenica 10 aprile scorso.

La povera donna e il bambino che aveva in grembo avevano già perso la vita all’arrivo dell’ambulanza.

Il telefono cade nella vasca, morta donna incinta

La vittima era una giovane donna di 25 anni che era al quinto mese di gravidanza. Secondo una ricostruzione dell’accaduto la vittima si trovava nel bagno della sua abitazione a Menestreau, nella Nièvre quando è stata folgorata a morte dal cellulare che si trovava in carica vicino alla vasca piena.

Lo smartphone è caduto in acqua ed ha innescato un scossa violentissima che ha ucciso la futura mamma. A scoprire il corpo della vittima è stato il marito di rientro intorno alle 22.40. Nonostante il coniuge abbia chiamato il pronto soccorso per la donna non c’é stato nulla da fare.

I dati dell’osservatorio e i precedenti

Come spiega Leggo che ha trattato la triste notizia, secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio nazionale per la sicurezza elettrica (ONSE), ogni anno in Francia si registrano “40 morti per elettrocuzione e circa 3.000 elettrificazioni“.

L’osservatorio consiglia di non caricare i dispositivi in ambienti umidi. Soltanto pochi mesi fa, lo scorso dicembre, una ragazza di 13 anni è stata vittima di un incidente simile a Mâcon, nella Saône-et-Loire.