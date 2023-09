Franco Migliacci, autore di “Nel blu dipinto di blu” e autore di famosi ritornelli musicali, è deceduto a 92 anni. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Migliacci era anche un produttore e editore musicale.

Franco Migliacci: un grande autore della canzone italiana

Franco Migliacci, autore di successo in Italia, ha scritto canzoni fondamentali per artisti come Domenico Modugno e Gianni Morandi (“Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte,” “In ginocchio da te,” “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”), oltre a contribuire con brani per Mina, Milva, Fred Bongusto, Rita Pavone, e Patty Pravo, tra gli altri.

Franco Migliacci, nato a Mantova nel 1930, mostra un precoce interesse per l’arte e la creatività. Dopo il trasferimento a Firenze nel 1934, esplora diverse forme artistiche, tra cui teatro e cinema, ma il suo progetto cinematografico con Nino Taranto non va in porto. Ottiene piccoli ruoli e lavora come illustratore per giornali per bambini, instaurando un’importante amicizia con Domenico Modugno, per il quale scrive successi come “Pasqualino Maragià,” “Io,” “Selene,” e “Farfalle.”

Migliacci: una carriera costellata di successi

Da quel momento, Franco Migliacci diventa un talento nella scrittura di alcuni dei più grandi successi delle decadi degli anni ’60, ’70 e ’80. Tra le sue creazioni, si annoverano brani celebri come “Il cuore è uno zingaro” e “Ma che freddo fa” di Nada, “Che sarà” di Jimmy Fontana, “Ancora” di Edoardo De Crescenzo, “La bambola” di Patty Pravo, “Uno su mille” di Gianni Morandi, e ha collaborato anche nell’album “T’appartengo” di Ambra Angiolini. Inoltre, ha scritto alcune delle amate sigle di cartoni animati, tra cui quella di Lupin eseguita dall’orchestra Castellini Paci (con musica di Franco Micalizzi), la sigla della fisarmonica, oltre a quelle di Heidi e del Grande Mazinga.