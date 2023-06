Fresco in casa: come combattere il caldo senza climatizzatore

Quando il caldo e le temperature bollenti si fanno sentire, non è facile riuscire a tollerare e sopportare, soprattutto nell’ambiente domestico. Per avere un po’ di fresco in casa durante la stagione estiva , sono diverse le soluzioni e rimedi adatti. Scopriamo insieme come fare quando non si ha a disposizione il climatizzatore.

Fresco in casa in estate

In estate con le temperature bollenti che possono raggiungere cifre record (si pensi soltanto agli oltre 35° della scorsa stagione), riuscire a resistere in casa è molto difficile. In base alle previsioni meteo, sembra che il caldo dovrebbe giungere, a breve, e mantenere il fresco in casa deve essere la priorità per evitare di trasformare l’ambiente in una cappa di calore.

Con il caldo in arrivo, l’ambiente di casa rischia di diventare invivibile e le alte temperature non aiutano, anzi, rischiano di trasformare la propria abitazione in un forno dove trovare frescura può essere molto difficile, se non impossibile in alcuni momenti della giornata. In mancanza di climatizzatore le cose possono peggiorare.

l’umidità poi rischia di causare ulteriore caldo alzando una cappa di calore difficile da tollerare. L’unico refrigerio potrebbe essere un buon climatizzatore, ma rischia di impattare troppo sulla bolletta. Per questa ragione, è possibile ottenere fresco in casa in estate in modo naturale, semplice e maggiormente economico.

L’uso dei giusti serramenti o infissi, ma anche chiudere le finestre nelle ore più calde, sicuramente può aiutare e sono piccoli stratagemmi che possono sicuramente dare una mano a tollerare maggiormente il caldo umido ed eccessivo.

Fresco in casa in estate: come fare

Riuscire a mantenere il fresco in casa quando le temperature sono roventi non è difficile, anzi. Bisogna semplicemente adottare alcuni piccoli accorgimenti e consigli che possano rendere l’ambiente maggiormente gradevole e piacevole. Si può provare a far circolare l’aria nelle ore notturne oppure al mattino presto evitando di spalancare le finestre durante il giorno.

Chi ha un terrazzo o balcone può approfittarne per aggiungere delle piante verdi o rampicanti che hanno il compito di schermare i raggi del sole e quindi proteggere dal caldo eccessivo. Si consiglia di optare per un colore delle tende che sia chiaro e neutro in modo da non far entrare i raggi del sole e quindi dare un po’ di refrigerio.

L’umidità eccessiva non è salutare dal momento che è causa di muffe e batteri, oltre ad aumentare la sensazione di caldo. Proprio per evitare l’eccesso di umidità e al tempo stesso mantenere il fresco in casa è possibile fare la doccia nelle ore meno calde: l’ideale sarebbe il mattino o la sera poco prima di andare a dormire.

Si può anche optare per una alimentazione diversa, magari a base di piatti freddi come insalate, ecc. Inoltre, è bene spegnere soprattutto gli elettrodomestici che non si usano in modo da non aumentare il calore che si percepisce. Si possono usare, ma in maniera moderata e intelligente senza eccedere troppo dotandosi anche di un buon condizionatore come Artic Cube.

Fresco in casa in estate: miglior rimedio

Per mantenere un ambiente fresco in casa, vi sono soluzioni economiche, di ottima qualità e molto valide. Un esempio, in tal senso, un condizionatore considerato dai consumatori, il migliore del settore. Si tratta di Artic Cube, un mini condizionatore che si contraddistingue per dimensioni piccole e compatte, senza essere ingombrante.

La soluzione ideale per coloro che vogliono qualcosa che sia ecologico, attento all’ambiente, ma che non faccia spendere troppo. Inoltre, rinfresca la casa in poco tempo garantendo un ambiente piacevole dove soggiornare. Funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui si raffredda l’ambiente nel minor tempo possibile.

Per chi volesse saperne di più. è possibile cliccare qui o con la seguente immagine

I filtri di questo condizionatore hanno una durata di 8 ore prima di essere sostituiti con acqua. Un prodotto sano ed ecologico, anche perché si ha sempre una aria piacevole e senza polvere. Artic Cube non ha solo il compito di mantenere l’ambiente fresco, ma al tempo stesso purifica e umidifica la casa.

Bisogna semplicemente inserire l’acqua nel serbatoio, collegarlo all’unità e accenderlo. Considerato la soluzione migliore e rapida per il periodo estivo. Si può posizionare ovunque: su un tavolo, vicino al computer per ottenere il massimo della frescura. Silenzioso, per cui non disturba permettendo di dormire sonni tranquilli.

Un condizionatore portatile che non si ordina nei negozi fisici o virtuali, ma soltanto collegandosi alla pagina ufficiale del prodotto, diffidando così delle imitazioni. Si inseriscono i dati nel modulo per poi usufruire dell’offerta di una confezione di Artic Cube a 59€ con la possibilità di usufruire di altre promozioni. Il consumatore può scegliere tra le seguenti modalità: Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.