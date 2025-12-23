Fabrizio Corona pronto a entrare in politica? Ecco la profezia a “Falsissimo” dell’ex re dei paparazzi.

Falsissimo, Fabrizio Corona pronto a entrare in politica? “Frontman del PD, porterei il 40% dei voti”

Continua a tenere banco il caso Corona-Signorini, con l’ex re dei paparazzi che intanto si è scusato sia con Antonio Medugno che con Pierpaolo Pratelli ma, non è finita qui, perché ora si parla anche di politica con Fabrizio Corona che, a” Falsissimo“, ha detto che con l’audience che fa il programma lui potrebbe tranquillamente candidarsi a frontman del PD, e coinvolgere così il 90% degli astenuti e portare dunque un +40% al Partito Democratico.

Qualche giorno fa c’è stata una telefonata tra Fiorello e lo stesso Fabrizio Corona e, tra una battuta e l’altra, il conduttore ha detto a Corona: “tu devi fare il Segretario del PD. Il Pisto ha da poco scritto che ci vorrebbe un pò di virilismo nel PD: secondo me tu, in questo momento, al di là della narrazione che ti vorrebbe fuori controllo, mi sembri una persona perbene, sensata, quasi un moderato democristiano.”. E Corona: “semmai un anarco-capitalista. Però sai cosa potrei portare io in dote al PD? L’8% dei voi miei e il 30% dei voti di chi non vota.”

Falsissimo, Fabrizio Corona presenta il simbolo del PD: “Corona Presidente”

Nella nulla puntata di “Falsissimo“, Fabrizio Corona ha anche presentato il simbolo del PD con la scritta “Corona Presidente”. Insomma, si tratta dell’ennesima provocazione da parte dell’ex re dei paparazzi, o c’è qualcosa i vero? Staremo a vedere.