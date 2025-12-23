Continua a tenere banco la vicenda Corona-Signorini, con le accuse da parte dell’ex re dei paparazzi al conduttore e direttore di Chi. Proprio Fabrizio Corona, intanto, a “Falsissimo“, fa marcia indietro e ammette di aver sbagliato. Ma, a cosa si riferisce?

Falsissimo, Fabrizio Corona fa un passo indietro: “Ho sbagliato, chiedo scusa”

Se ricorderete, lunedì 15 dicembre, Fabrizio Corona nella puntata del suo podcast “Falsissimo“, dal titolo “Il prezzo del potere”, ha ricostruito la conoscenza tra Alfonso Signorini e Antonio Medugno, lasciando appunto intendere che per entrare nella Casa del Grande Fratello, il giovane sia sceso a compromessi e, stessa cosa, secondo Corona, avrebbe fatto Pierpaolo Pratelli, aggiungendo anche che ci sarebbe un video provato che Pratelli avrebbe registrato con Signorini.

Pierpaolo Pratelli ha subito smentito la cosa e, ieri, a “Falsissimo”, lo stesso Corona ha fatto mea culpa: “il video di Pratelli che avevamo annunciato era un video vecchio, chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi.” La clip infatti era datata e non aveva nulla a che fare con Signorini.

Falsissimo, Fabrizio Corona e le scuse a Medeguno

Dopo le scuse a Pierpaolo Pratelli, arrivano anche quello per Antonio Medugno. Il giovane ha portato a “Falsissimo” le prove che quanto insinuato settimana scorsa da Fabrizio Corona era falso, poi quasi in lacrime, ha detto: “Come vuoi che stia? Mia sorella va a scuola e le chiedono se ho fatto quelle cose. Mio papà va in caserma e gli dicono se sono sceso davvero a compromessi. Io sto subendo tutto questo. La mia famiglia è venuta a Milano, perché non riusciva più a stare al Sud, per qualcosa che non ho fatto.” A questo punto, dopo lo sfogo di Medugno, Fabrizio Corona si è scusato anche con lui: “tutto questo che avete sentito, è colpa mia. Ho sbagliato, perché mi rivolgo a un sacco di pubblico e devo verificare bene prima le fonti che ho. Quindi ho fatto un danno a questo ragazzo. Questa storia mi è costata una perquisizione alle sei del mattino. A casa mia con un figlio di un anno e un altro ragazzo che non sta bene, quattordici ore in questura. Abbiamo fatto male a questo ragazzo, ma oggi chiedo a voi tutti, al nostro pubblico, di volergli bene e di credergli. Sbloccheremo le chat e vi dimostreremo che dice la verità. Lui qui non prende soldi, viene qui per tirare fuori dal suo corpo quello che aveva dentro e che lo faceva stare male. Io, sottoscritto, gli chiedo scusa davanti a tutta Italia.“