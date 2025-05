Un addio commovente a Elisa Spadavecchia

Dopodomani, venerdì, la chiesa di San Marco evangelista a Creazzo, in provincia di Vicenza, sarà il luogo di un commovente addio a Elisa Spadavecchia, l’ex docente di un liceo locale tragicamente scomparsa il 24 maggio scorso. La donna è stata vittima di un incidente mortale sulla spiaggia di Pinarella di Cervia, dove una ruspa, impegnata in lavori non autorizzati, l’ha investita.

La cerimonia funebre avrà inizio alle 14.30 e si prevede la partecipazione di numerosi amici, colleghi e studenti che desiderano rendere omaggio alla sua memoria.

La comunità si stringe attorno alla famiglia

La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità di Creazzo e non solo. Elisa era conosciuta e apprezzata per il suo impegno nell’insegnamento e per il suo spirito generoso. Durante la cerimonia, è stata annunciata la presenza del sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, a testimonianza dell’importanza di questo evento per la comunità. La partecipazione delle autorità locali sottolinea il desiderio di unire le forze per affrontare un lutto che ha toccato tutti.

Indagini in corso sull’incidente

Nel frattempo, le indagini sull’incidente continuano. Lerry Gnoli, l’uomo alla guida della ruspa, è attualmente indagato per omicidio colposo. Ha espresso l’intenzione di scrivere una lettera di scuse alla famiglia di Elisa, un gesto che, sebbene tardivo, potrebbe rappresentare un tentativo di assumersi la responsabilità per quanto accaduto. Le prime indagini dei carabinieri hanno rivelato che i lavori sulla spiaggia non erano stati autorizzati, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle operazioni di manutenzione in aree pubbliche.

La tragedia di Elisa Spadavecchia non è solo un evento isolato, ma un richiamo alla necessità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle aree pubbliche. La comunità attende con ansia risposte e giustizia, mentre si prepara a dare l’ultimo saluto a una persona che ha lasciato un segno indelebile nella vita di molti.