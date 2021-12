Furia in Melis, il nuovo singolo è “Un Natale per ricominciare”: “Un inno di speranza per il futuro”

"Viviamo in tempi difficili per il nostro pianeta. Occorre la collaborazione dei grandi della Terra e dei singoli cittadini", dichiara Giampietro Melis.

Le loro canzoni sono impegnate e sempre personali. Attuali e sempre al passo con i tempi, ma non manca quel tocco di unicità dato dalla sintonia (privata e professionale) dei due autori: Furia In Melis, il duo artistico composto da Gioia Furia e Giampietro Melis che nell’intervista esclusiva presenta il nuovo singolo, “Un Natale per ricominciare”.

Furia in Melis presenta il nuovo singolo, “Un Natale per ricominciare”

Il Natale è simbolo di condivisione, porta con sé un pizzico di serenità in più, ma è soprattutto un prezioso momento di speranza. La speranza inonda i cuori e la voglia di riprendere in mano la propria vita dopo un periodo difficile, investendo ancora nel futuro, si fa sentire più forte che mai. La coppia, originaria della Sardegna, lo sa bene ed è così che nasce il loro nuovo singolo.

Si tratta di un brano che desidera lanciare un messaggio di speranza e sensibilizzare sulla salvaguardia del nostro pianeta. Accompagnato da melodie che richiamano l’atmosfera natalizia, “Un Natale per ricominciare” sottolinea l’importanza dell’impegno e della collaborazione di tutti a favore di uno scopo nobile come la tutela dell Terra.

Il videoclip, con la regia di Gioia Furia, è stato girato sul Monte Penice e alterna immagini relative a disastri climatici con rappresentazioni di come i mari, le foreste, i ghiacciai dovrebbero essere. L’obiettivo è sensibilizzare su un tema tanto centrale, acquisendo consapevolezza sulla necessità di collaborare per la realizzazione di un mondo migliore.

A tal proposito, Giampietro ha dichiarato: “Viviamo in tempi difficili per il nostro pianeta: nonostante si conoscano le cause dei grandi cambiamenti climatici, si fatica a cooperare.

A volte siamo come Pinocchio che entra nel Paese dei Balocchi: tutto luccica e per un po’ facciamo festa, ma poi il mondo attorno a noi si trasforma. Ecco perché la canzone dice “polveri di stelle, ma sottili e libere”. Ho voluto lanciare un messaggio per Natale, chissà che le persone durante le vacanze natalizie, o durante i momenti di relax con amici e parenti, trovino il tempo di riflettere e magari discutere dell’argomento”.

Parlando del progetto, l’autore ha spiegato: “In seguito ai numerosi incendi che proprio negli scorsi mesi hanno coinvolto la Sicilia e la mia Sardegna, ho pensato di scrivere questa canzone. La sera stessa sono nati i primi versi. Il nostro è solo un piccolo contributo, una goccia nell’oceano, ma la sensibilizzazione non è mai troppa. Occorre un cambio di mentalità, che dovrebbe coinvolgere sia i singoli cittadini sia i potenti della Terra. L’obiettivo comune dovrebbe essere quello di risanare il pianeta. Servirebbe essere più lungimiranti, affinché si possa intervenire velocemente. Al contrario, troppo spesso, solo gli interessi economici hanno la priorità tra gli impegni di chi dovrebbe aiutare noi e il mondo intero”.

Non servono solo le parole: bisogna fare i fatti. Lo ha sottolineato lo stesso Giampietro, evidenziando che tutti nella propria quotidianità dovrebbero contribuire alla salute del pianeta. Infatti, ha aggiunto: “Bisogna parlarne sempre di più, affinché si imbocchi una strada nuova, favorendo un cambio di cultura. Al fiocchettino di plastica che abbellisce i nostri pacchetti natalizi dovremmo preferire un prodotto biodegradabile. Forse si tratta di una mentalità oggi troppo radicata, che potrebbe essere cambiata se insegnata già a scuola”.

Il Natale è simbolo di speranza per eccellenza: ma qual è l’augurio che Furia in Melis ha inserito nella canzone? “Con il Natale ricordiamo la nascita di Gesù, che per la Bibbia è il regalo che Dio ha fatto all’umanità per redimersi. Se noi festeggiamo la nascita di Cristo, dobbiamo ricordarci anche gli altri regali che Dio ci ha fatto, celebrandoli tutti”, ha sottolineato Giampietro, il cui augurio è rivolto al futuro, che spera tutti abbiano a cuore.

Il duo è entusiasta per l’uscita di “Un Natale per ricominciare”, ma non mancano i progetti futuri. In particolare, dopo le feste il pensiero è rivolto all’estate. “Lavoreremo presto su un brano anticipo, ma non svelo nulla di più”, ha anticipato Giampietro con il sorriso.