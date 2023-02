Furto ad Aversa: rubato un intero campetto da calcio

Nella provincia di Caserta è stato rubato qualcosa di piuttosto insolito.

Nel furto ad Aversa, infatti, è stato rubato un intero campetto da calcio.

Dal campetto comunale di via Brachelet di Aversa sono sparite porte, recinzioni e i pali di sostegno. Tutto ciò che si poteva prelevare è stato portato via. L’unica cosa che è rimasta del campo è il terreno.

Furto ad Aversa

Il fatto è accaduto nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio. Il furto ad Aversa è stato effettuato in poche ore senza che nessuno dei residenti si accorgesse di quanto stava accadendo.

La mattina seguente era evidente a tutti quello che era successo nelle ore precedenti: dal campetto mancava ogni cosa.

Leggi anche Milano: arrestato per furto zaino, a casa gli trovano ingente quantità di refurtiva

Rubato il campetto di calcio

Il sindaco Golia ha subito fatto sapere in una diretta su Facebook che il comune non c’entra niente con quanto accaduto al campetto e che gli oggetti non sono stati portati via per una eventuale ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso.

Il dispiacere del sindaco

Il primo cittadino ha spiegato di provare un profondo dispiacere per il furto ad Aversa in cui è stato rubato il campetto. Golia si è chiesto come sia possibile che a qualcuno sia venuto in mente di portare via reti, pali e recinzioni.

La Polizia Municipale è intervenuta sul luogo. Verranno acquisiti i filmati delle telecamere di zona. Il sindaco ha, inoltre, spiegato che verrà fatto tutto il possibile per trovare gli artefici di un furto in cui sono stati rubati non solo oggetti materiali, ma anche svago e divertimento a tanti giovani della città.

Ti potrebbe interessare Si schianta contro una pattuglia dei carabinieri: fermato ladro in fuga dopo un furto