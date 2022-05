Furto da film nel centro di Firenze: svaligiata una gioielleria

I ladri sarebbero passati dalle fogne per svaligiare le vetrine di una gioielleria nel centro del capoluogo toscano.

Furto da film nel centro di Firenze: tra Ponte Vecchio e Piazza della Signoria, alcuni ladri sono passati dalle fogne per entrare nella gioielleria Gold&Florence di via Por Santa Maria e hanno portato via la preziosa merce esposta in vetrina.

Non sarebbe invece stata toccata la cassaforte.

Nessun segno di effrazione all’esterno

Il colpo è stato presumibilmente messo a segno nella notte tra sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 e scoperto nella mattinata seguente, alla riapertura del negozio, intorno alle 10. L’addetta si è accorta di quanto accaduto dopo aver alzato la saracinesca e visto le vetrine vuote e l’apertura nel pavimento, poiché all’esterno non vi era alcun segno di effrazione.

I ladri fuggiti dalle fogne

Sul luogo del furto è intervenuta la Polizia, con la squadra mobile e la scientifica, che ha trovato un tombino aperto all’interno del negozio: le fogne sarebbero state quindi anche la via di fuga dei malviventi. Sulla porta dell’esercizio commerciale non ci sono segni di effrazione.

Il valore dei preziosi portati via nel furto di Firenze

Secondo le prima fonti investigative, il valore della refurtiva ammonterebbe a circa 500mila euro.

