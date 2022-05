Gabriel Garko e Ivan Gray di nuovo insieme? La foto ai David di Donatello

Gabriel Garko è stato avvistato di nuovo in compagnia del collega Ivan Gray. Tra i due è in atto un ritorno di fiamma?

In occasione dei David di Donatello, Gabriel Garko è stato avvistato di nuovo in compagnia dell’attore e modello Ivan Gray, con cui si è vociferato che fosse stato insieme.

Gabriel Garko e Ivan Gray: la foto

Gabriel Garko si è prestato a un selfie in compagnia di Ivan Gray in occasione dei David di Donatello e la foto, presto finita sui social, ha riacceso i gossip in merito alla presunta liaison tra l’attore e il modello serbo, che già in passato erano stati avvistati insieme.

La questione non è stata confermata da Gabriel Garko, che ha sempre mantenuto il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata.

Gabriel Garko: il fidanzato

A novembre 2021 Gabriel Garko era uscito allo scoperto con un ragazzo di nome Matia di cui aveva ammesso di essere follemente innamorato. “Vorrei un figlio. Ci sto pensando seriamente”, aveva dichiarato l’attore che, in passato, è sempre stato restio a parlare del proprio privato.

In quell’occasione l’attore aveva anche precisato di non essere single: ”Non sono single. Ho una storia da poco, ma é iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto.”

Oggi non è dato sapere che fine abbia fatto Matia e se, al fianco dell’attore, sia tornato Ivan Gray come hanno supposto in molti.

Al momento sulla questione tutto tace e, come sempre, Gabriel Garko non ha confermato le voci in circolazione.