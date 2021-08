Gabriel Garko, la nuova fiamma è un collega attore: l’indiscrezione

Gabriel Garko ha una nuova fiamma? L'indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete.

Archiviata la liaison con Gabriele Rossi e dopo un presunto flirt con Gaetano Salvi, un nuovo rumor ha travolto Gabriel Garko: l’attore starebbe frequentando un collega più giovane.

Gabriel Garko: la nuova fiamma

Dopo il coming out al GF Vip la vita privata di Gabriel Garko è di nuovo al centro dei riflettori: secondo i rumor in circolazione il divo italiano starebbe frequentando il collega attore e modello Ivan Gray.

I due sarebbero stati visti più volte insieme ma al momento nessuno dei due ha confermato la relazione, e il collega di Gabriel Garko non ha mai lasciato trapelare informazioni riguardanti la sua vita privata. Ora che il rumor è diventato sempre più insistente i due confermeranno la notizia? In tanti sui social sperano proprio di sì!

Gabriel Garko: la vita privata dell’attore

Nel 2020 Gabriel Garko si è recato al Grande Fratello Vip per un confronto con Rosalinda Cannavò.

I due hanno smentito la notizia della loro frequentazione e l’attore ha fatto coming out, confessando di aver avuto una relazione con il collega Gabriele Rossi (già terminata da tempo al momento della sua rivelazione). A seguire Garko sarebbe stato legato a un impiegato dell’aeroporto di Malpensa di nome Gaetano Salvi, ma i due non hanno mai parlato apertamente della relazione. L’attore è sempre stato riservato per quanto riguarda la sua vita privata e ha sempre preferito mantenere il silenzio per quanto riguarda le sue relazioni amorose.

Gabriel Garko: il coming out

Gabriel Garko ha fatto coming out dopo anni d’indiscrezioni – vere o presunte – sulla sua vita privata. L’attore ha in seguito confessato di essersi recato nel reality show unicamente per mettere a tacere Adua Del Vesco (alias Rosalinda Cannavò): “ Sono entrato al Grande Fratello Vip non per fare outing ma perché Adua stava parlando della nostra relazione, di cose che non mi piacevano, e sono andato lì per dirle di non portare avanti questa manfrina “, ha dichiarato, e ancora: “ Quella sera non ho affatto rivelato il mio orientamento, è stato Signorini, ho parlato del “segreto di Pulcinella” perché sono stato sempre molto riservato sulla mia vita.

Non è una cosa facile da fare e neanche necessaria, ma non ce la facevo più a sentire che ero fidanzato con qualcuno“.