La soldatessa di 23 anni, di nazionalità statunitense, nel corso di una serata, sarebbe scivolata o caduta da un balcone.

La soldatessa americana si trovava in servizio sulla nave ammiraglia statunitense “Mount Whitney”, che ha la base a Gaeta, in provincia di Latina. Tuttavia, come riporta l’edizione locale de “Il Messaggero”, mercoledì sera la ragazza era in compagnia di un’altra donna e di due uomini per una festa durante la quale avrebbero bevuto molto e proprio in quel momento è avvenuto il tragico incidente.

La soldatessa sarebbe caduta da una finestra del terzo o del quarto piano e le diverse tettoie della palazzina che ne hanno attutito la caduta. A trovarla sanguinante sono stati due dei quattro giovani, che avevano partecipato alla serata, scesi dal palazzo per buttare la spazzatura.

Dopo esser stata trasportata con fratture multiple all’ospedale Dono Svizzero di Formia, le sue condizioni si sono aggravate rendendo necessario il trasferimento al Santa Maria Goretti, dove è adesso ricoverata in rianimazione.

Non è stata ancora sentita dagli inquirenti, la 23enne, poiché si trova in prognosi riservata e le cui condizioni sarebbero ancora critiche.

Sul caso sta indagando la Procura di Cassino che coordina il lavoro della Polizia a Gaeta: i militari sono stati interrogati e le loro dichiarazioni sono risultate concordanti.