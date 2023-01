Gaffe della giornalista del TG2: Bari si troverebbe in Umbria

Per errore, la giornalista del TG2 Carlotta Balena ha detto che Bari si trova in Umbria: la gaffe è diventata virale.

La giornalista Carlotta Balena del TG2 si è resa protagonista di una gaffe in diretta nel corso di un servizio.

Balena era infatti collegata da Bari, che a detta dell’inviata si troverebbe non in Puglia, ma in Umbria. L’errore da parte della giornalista è divenuto virale sul web. In collegamento dal lungomare di Bari, Balena ha dichiarato per la precisione: “Buon pomeriggio da Bari, l’inverno non ne vuole sapere di arrivare in Umbria”. La giornalista stava parlando delle temperature elevate che si stanno registrando un po’ in tutta Italia, soprattutto nel Sud.

Una volta terminato il servizio si è però corretta parlando di “una lunghissima primavera in Puglia”.

Bari in Umbria: la gaffe divenuta virale sui social

Come spesso accade al giorno d’oggi in piena era social, la gaffe di Carlotta Balena non è certamente passata inosservata a migliaia di utenti. Sono così stati creati vari meme e post a tema che hanno fatto immediatamente il giro del web.

I commenti sui social

Qui di seguito riportiamo alcuni commenti da parte degli utenti su Twitter. Uno di loro scrive: “Chiaro che è emozionata dalla diretta, andava a ruota senza pensiero…”. Una ragazza ironicamente scrive: “Comunque per chi non lo sapesse Bari si trova in Umbria e non più in Puglia”. Un altro ancora: “…Però c’è da dire che le tavolate durante le feste in Puglia sono così lunghe che ci arrivano in Umbria”.