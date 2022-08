A Morning News si è svolta una vera e propria gaffe in diretta. Tutto quello che c'è da sapere.

Simona Branchetti ha dovuto fare i conti con una gaffe in diretta tv durante il suo Morning News.

Gaffe in diretta a Morning News

Giorgia Ceccacci di Morning News ha realizzato un servizio a Ostia, dove ha intervistato alcuni anziani per sapere come stessero trascorrendo le vacanze estive.

L’inviata del programma ha fermato un gruppo di signore in spiaggia e ha chiesto loro se si fossero rinfrescate. L’inviata non pensava di certo di dover fare i conti con la risposta di una di loro, che ha detto: “Sì, anche la patata si è rinfrescata”. Resasi conto della gaffe in diretta, la signora ha portato le mani alla bocca mentre le sue amiche, divertite, hanno aggiunto: “Pure la patata, pure la patata”.

Nel frattempo in studio il pubblico non è riuscito a trattenere le risate e Giorgia Ceccacci ha reagito con imbarazzo misto a ilarità: “Va bene, lasciamo perdere. Si sono rinfrescate”.

Nella stessa puntata di Morning News è stata intervistata anche Licia Fertz, influencer e modella nata nel 1930, che ha dichiarato come la vita debba essere vissuta fino in fondo anche quando si raggiunge la terza età. Licia Fertz ha iniziato a utilizzare i social grazie al nipote e più volte ha usato i suoi canali ufficiali per sponare i suoi coetanei a godersi la vita.