Gallette di riso Carrefour bio ritirate per possibile presenza di micotossine

Ritirate le gallette di riso del marchio Carrefour bio. I due lotti incriminati potrebbero contenere micotossine, nocive se assunte in grandi quantità.

Il Ministero della Salute ha lanciato una nuova allerta alimentare. Le gallette di riso con marchio Carrefour bio sono infatti state ritirate per la possibile presenza di micotossine.

Ritirate gallette di riso Carrefour: due i lotti incriminati

Il nuovo allarme alimentare lanciato sul sito del Ministero della Salute ha disposto un nuovo ritiro.

Le confezioni da 200 g delle gallette di riso giganti del marchio Carrefour bio sono infatti state richiamate.

I lotti ritirati, come specificato nel richiamo del produttore Continental Bakeries-Granco Sa, sono due. Il numero R22159A e il numero R22160A, con scadenza il 9-10/6/2023, sono infatti quelli incriminati.

Inoltre, a scopo precauzionale, l’azienda ha raccomandato di non consumare nessuno dei pacchi di gallette facenti parte dei lotti segnalati e di procedere con la restituzione presso il punto vendita.

Le confezioni dei due lotti segnalati sono state ritirate per la possibile presenza di micotossine. Esse, come spiegato dalla European Food Safety Authority, sono composti tossici prodotte in modo naturale da alcune tipologie di funghi.

La presenza di micotossine in mangimi e alimenti può avere conseguenze nocive sia per le persone che per gli animali. Tra i problemi meno gravi ci sono i disturbi gastrointestinali, ma un eccessivo consume può causare anche cancro e immunodeficienza.

Nel richiamo pubblicato l’azienda ha specificato che solo un consumo in grandi quantità di alimenti con micotossine può portare a problemi di salute. In ogni caso, per eventuali informazioni, è bene fare riferimento al servizio clienti Carrefour, chiamando il numero verde 800 650650.

