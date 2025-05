Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell’agosto 2007 a Garlasco, non si è presentato in procura a Pavia, dove era previsto un interrogatorio. A chiarire la situazione è stato Massimo Lovati, uno dei legali di Sempio, che ha spiegato all’Adnkronos come l’atto fosse nullo poiché l’invito non riportava l’avvertenza prevista dalla lettera D dell’articolo 375 del codice di procedura penale. Lovati ha inoltre rassicurato sulle condizioni di Sempio, affermando che sta bene e che sta seguendo le indicazioni e le strategie difensive del suo team legale.