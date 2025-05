Alberto Stasi in Tribunale a Pavia: il suo legale ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo l’interrogatorio sul caso Garlasco.

Al centro dell’attenzione torna il caso Garlasco con la recente convocazione di Alberto Stasi in Tribunale a Pavia. Dopo essere stato ascoltato nel corso di un interrogatorio durato diverse ore, il legale di Stasi ha rotto il silenzio, offrendo nuovi spunti sulla vicenda che continua a sollevare dettagli inediti.

Garlasco, la dichiarazione di Alberto Stasi ai pm

Alberto Stasi ha dichiarato di non conoscere Andrea Sempio, affermando di non averlo mai incontrato né di sapere come fosse fatto. Lo stesso Stasi ha fornito queste informazioni nel corso della nuova indagine che coinvolge l’amico del fratello di Chiara.

L’interrogatorio, stando alle prime indiscrezioni, avrebbe affrontato diversi argomenti, tra cui la ricostruzione delle ore precedenti all’omicidio e della serata precedente. Durante l’audizione, a Stasi sarebbe stato chiesto se fosse a conoscenza del fatto che Sempio frequentasse la villetta e quali fossero gli ambienti abitualmente frequentati; inoltre, gli sarebbe stata fatta notare un’impronta palmare rinvenuta sul luogo, attribuita a Sempio secondo una consulenza disposta dai pm.

Garlasco, le prime parole del legale di Alberto Stasi dopo l’interrogatorio

Alberto Stasi ha lasciato in auto il palazzo di giustizia di Pavia senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. L’interrogatorio con i pm è durato quasi due ore e mezzo. Secondo quanto riferito dal legale Antonio De Rensis all’uscita del Tribunale questo pomeriggio, Stasi ha risposto a tutte le domande degli inquirenti.

“Non posso dire nulla sugli argomenti chiesti, posso dire che abbiamo risposto a tutte le domande e che siamo contenti di essere venuti. Siamo molto soddisfatti, ho grande fiducia a rispetto per chi indaga“, ha detto Antonio De Rensis.

L’avvocato di Alberto Stasi ha descritto l’intera giornata come positiva, sottolineando come l’incontro con gli inquirenti abbia permesso di chiarire diversi aspetti importanti.