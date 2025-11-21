Gaza: il cessate il fuoco non ha portato alla pace duratura

La situazione a Gaza è caratterizzata da un senso di precarietà che continua a crescere, come evidenziato da Yuli Novak, direttrice dell’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem. Novak ha recentemente avvertito che, nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, le condizioni per i palestinesi sono diventate ancor più allarmanti.

Secondo Novak, i politici a livello globale devono affrontare la realtà di una crisi che potrebbe intensificarsi ulteriormente.

“Non abbiamo ancora visto il peggio”, ha affermato, sottolineando l’importanza di chiedere conto a Israele per le sue azioni in Gaza.

Le accuse di genocidio e la risposta della comunità internazionale

Nel corso degli ultimi due anni, vari gruppi per i diritti umani hanno denunciato le azioni di Israele a Gaza come un atto di genocidio. Le indagini condotte dalle Nazioni Unite hanno confermato che tali azioni rientrano nella definizione di genocidio secondo il diritto internazionale. Tuttavia, il report fondamentale di B’Tselem, intitolato “Il nostro genocidio”, ha fornito un’analisi approfondita delle politiche israeliane che hanno portato a questa devastazione.

Le radici della violenza

Novak ha evidenziato come le politiche di apartheid e la sistematica disumanizzazione dei palestinesi siano state alla base di questa violenza prolungata. Queste condizioni sono state ulteriormente esacerbate dall’inizio delle ostilità, con un aumento delle restrizioni umanitarie e attacchi indiscriminati che hanno causato la morte di oltre 69.000 palestinesi, molti dei quali civili.

Nonostante il cessate il fuoco, la violenza non ha cessato di colpire Gaza, con almeno 360 palestinesi uccisi solo dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco. Le restrizioni sull’assistenza umanitaria continuano a colpire la popolazione già in difficoltà, specialmente dopo le recenti inondazioni che hanno colpito le tende di emergenza.

La situazione nel West Bank e la crescente violenza dei coloni

Parallelamente, la situazione nella West Bank sta peggiorando a causa dell’espansione dei insediamenti israeliani e delle incursioni militari. Recentemente, Human Rights Watch ha documentato lo sfollamento forzato di oltre 32.000 palestinesi a Jenin e Tulkarem. La crescente violenza perpetrata dai coloni israeliani, spesso con il supporto delle forze militari, rappresenta un ulteriore elemento di preoccupazione per la sicurezza dei palestinesi.

La responsabilità della comunità internazionale

Novak ha dichiarato che l’attuale clima di impunità crea un terreno fertile per il ripetersi della violenza. “La comunità internazionale deve riconoscere che non si tratta solo di un conflitto locale, ma di un sistema di oppressione che deve essere affrontato con serietà”, ha affermato. La mancanza di responsabilità consente a Israele di continuare le sue operazioni senza temere conseguenze.

In questo contesto, l’amministrazione degli Stati Uniti ha sostenuto un piano che, secondo Novak, non affronta le radici del conflitto e non prevede meccanismi di responsabilità per gli atti commessi in Gaza. Questo approccio rischia di normalizzare le atrocità e di permettere che simili eventi si ripetano in futuro.

Un futuro incerto per Gaza e la Palestina

Il messaggio di Novak è chiaro: la comunità internazionale non può voltare le spalle a quanto sta accadendo in Palestina. “È essenziale che le voci dei palestinesi siano ascoltate e che le loro sofferenze siano riconosciute”, ha dichiarato. La normalizzazione del genocidio non deve essere accettata e la responsabilità deve essere richiesta per garantire che la storia non si ripeta.

Concludendo, la situazione a Gaza e nella West Bank è una crisi complessa che richiede attenzione e azioni concrete da parte della comunità internazionale. La speranza risiede nella crescente consapevolezza globale e nel desiderio di porre fine a un ciclo di violenza e ingiustizia che persiste da troppi anni.