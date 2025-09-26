Questa mattina Gaza è stata nuovamente teatro di violenza, con 29 persone uccise, tra cui 4 bambini. La situazione nella Striscia continua a deteriorarsi, colpendo civili innocenti e generando un clima di paura e instabilità. Organizzazioni umanitarie denunciano l’emergenza e chiedono interventi immediati per proteggere la popolazione, mentre la comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’escalation del conflitto.

Proteste e sostenitori di Netanyahu in piazza a New York

A New York, davanti all’albergo che ospita il premier israeliano Benjamin Netanyahu in vista del suo intervento alle Nazioni Unite, si sono svolte manifestazioni contrastanti. Da un lato, gruppi pro-palestinesi hanno protestato con slogan e striscioni per esprimere il loro dissenso verso la politica israeliana e rendere difficile la presenza del premier. Dall’altro, sostenitori di Netanyahu hanno sfilato con bandiere con la Stella di David, sottolineando la necessità di difendere Israele e ribadendo il rifiuto di qualsiasi minaccia alla sua sicurezza.

Intensificati gli attacchi su Gaza, decine di vittime tra civili e bambini

Le prime ore della giornata hanno visto un pesante bombardamento su Gaza che ha provocato la morte di almeno 29 palestinesi, secondo quanto riferito ad al-Jazeera da fonti ospedaliere. Tra le vittime, undici persone, inclusi due bambini, sono rimaste uccise in un centro di distribuzione degli aiuti nel cuore della città, mentre altri due palestinesi hanno perso la vita quando un’abitazione nel quartiere Remal è stata colpita senza preavviso.

La notte precedente, gli attacchi aerei israeliani avevano già causato la morte di dieci persone in diversi quartieri di Gaza City, tra cui sei residenti vicino al Patient’s Friends Hospital e quattro nel campo profughi di al-Shati.

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riportato che dall’inizio del conflitto nell’ottobre 2023 i morti nella Striscia hanno superato i 65.600, per lo più donne e bambini, con circa 168.000 feriti, un bilancio probabilmente sottostimato poiché molte vittime rimangono intrappolate sotto le macerie.