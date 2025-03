Un caso di violenza familiare a Ercolano

Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Ercolano, in provincia di Napoli, dove una giovane di 19 anni ha vissuto un incubo a causa dell’intolleranza dei propri genitori nei confronti della sua relazione sentimentale con una ragazza di 20 anni. I carabinieri hanno arrestato i genitori della giovane, un uomo di 43 anni e una donna di 47, accusati di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Questo caso mette in luce non solo la violenza domestica, ma anche le gravi conseguenze dell’omofobia all’interno delle famiglie.

Minacce e violenza: la storia di una giovane costretta all’isolamento

Secondo le indagini, i genitori della ragazza avrebbero minacciato le due giovani di dare fuoco all’abitazione della compagna, costringendole a rifugiarsi presso un’amica. Tuttavia, i genitori, incensurati ma determinati, hanno installato un dispositivo GPS sul cellulare della figlia per rintracciarla. La situazione è degenerata quando i genitori sono riusciti a trovare le ragazze e, con la forza, hanno prelevato la figlia dall’abitazione dell’amica, trascinandola via tra le urla dei presenti. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, fornendo prove cruciali per le indagini.

Intervento dei carabinieri e testimonianze di violenza

All’arrivo dei carabinieri, la giovane si trovava in casa, costretta a rimanere sul divano tra le braccia della nonna materna, in lacrime e visibilmente spaventata. I militari hanno ascoltato la sua testimonianza, che ha rivelato un quadro di percosse e minacce da parte dei genitori, mirate a costringerla a interrompere la sua relazione. Questo caso non è solo un esempio di violenza domestica, ma anche un chiaro segnale della necessità di affrontare l’omofobia e la discriminazione all’interno delle famiglie. La giovane ha finalmente trovato il coraggio di lasciare la propria abitazione, segnando un passo importante verso la sua libertà e il suo diritto di amare.