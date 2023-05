Genitori no vax negano test Covid al figlioletto in fin di vita

Due genitori no vax di un bambino di 4 anni, gravemente malato, hanno negato che il figlioletto fosse sottoposto a tampone per il Covid, necessario per spostarlo in una struttura più adeguata alle cure di cui ha bisogno. La madre e il padre del bambino ora sono indagati per tentato omicidio. La notizia è stata riportata dal Corriere della sera. Il test risultava fondamentale per trasportare il bimbo in una struttura fuori Milano e salvargli la vita.

Genitori no vax negano test al figlio: una corsa contro il tempo

In questa difficile situazione è intervenuto il procuratore di Milano il quale, tramite opportuna norma, ha previsto il prelievo dei campioni biologici. Nei confronti dei genitori del piccolo è stato aperto un fascicolo che ora devono rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Il pm è stato costretto a ricorrere all’articolo 359-bis del Codice di Procedura Penale. Si attende adesso la pronuncia da parte del Gip sul decreto e sull’eventuale convalida della decisione del pm.

Il piccolo avrebbe un tumore

Dal Messaggero si legge che il piccolo sarebbe malato di tumore, proprio per questo era necessario trasportarlo urgentemente in un’altra struttura fuori Milano affinché ricevessecure più adeguate alla sua situazione disperata. Dopo l’intervento del pm prosegue la corsa contro il tempo per strappare alla morte il piccolo.