Ragazza americana di 27 anni violentata in un parco di Milano

Ragazza americana di 27 anni violentata in un parco di Milano

Ragazza violentata in un parco di Milano: vive in città da due anni ed era in evidente stato confusionale

Ancora uno stupro nel capoluogo della Lombardia, con una ragazza americana di 27 anni violentata in un parco di Milano. Da quanto si apprende una giovane designer auto è stata aggredita in quello del Trenno e un passante ha chiamato la Polizia locale. La vittima è stata identificata come una giovane statunitense e l luogo dell’aggressione sarebbe stato il Parco di Trenno a Milano. Le forze dell’ordine cercano uno sconosciuto di cui avrebbe fornito descrizione la vittima.

Ragazza violentata in un parco di Milano

La ragazza ha 27 anni ed è una designer nel settore delle auto e delle moto ed ha denunciato la violenza alla polizia. La Repubblica spiega che la giovane è stata aiutata da un passante. Costui, dopo averla trovata in “evidente stato confusionale”, le ha chiesto cosa fosse successo. A quel punto la 27enne gli avrebbe spiegato di essere stata violentata e l’uomo ha chiamato una pattuglia della Polizia locale che transitava in zona proprio in quel momento.

L’arrivo della polizia: “Mi hanno stuprata”

La giovane ha detto: “Sono stata violentata. Lì nel parchetto. Da uno sconosciuto”. Leggo riporta che la vittima vive a Milano da due anni e sarebbe un’appassionata di pittura che “spesso espone i suoi lavori”. Il parco dove si è verificato il crimine è una zona di verde pubblico molto frequentata dai runner. Il fascicolo aperto sul caso è in carico al Sostituto di turno Nicola Rossato. Ad esso, oltre alla polizia locale, stanno lavorando gli specialisti dell’Unità Tutela Donne e Minori.