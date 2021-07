Genova, neonata lasciata nella “culla per la vita” del Villa Scassi: le sue condizioni

Una neonata è stata abbandonata nella serata del 27 luglio 2021, nella "culla per la vita" dell'ospedale Villa Scassi di Genova. La piccola sta bene

Stupore a Genova, dove per la prima volta dall’istituzione della struttura, una piccola di pochi giorni è stata lasciata all’interno della “culla per la vita” presente all’interno dell’ospedale Villa Scassi.

Genova, neonata lasciata nella “culla per la vita”: la vicenda e le condizioni

Erano le ore 21:00 di martedì 27 luglio 2021, quando è suonato il campanello che segnala la presenza di un neonato nella “culla per la vita” dell’ospedale Villa Scassi di Genova.

L’allarme è stato immediatamente trasmesso al reparto di neonatologia di Villa Scassi, qui il medico di turno è accorso subito e ha trovato la neonata, in ottime condizioni di salute. La bambina peserebbe circa 2 chili e 900 grammi e sarebbe nata solo pochi giorni fa, tutti i parametri vitali registrati al momento del suo ritrovamento, sarebbero risultati regolari.

Della piccola si sono prontamente occuppati i medici e le infermiere, già a partire da oggi, 28 luglio 2021 la vicenda della neonata abbandonata è stata segnalata alla Procura della Repubblica, che si occuperà di avviare il procedimento per l’adozione.

Genova, neonata abbandonata: che cos’è la “culla per la vita”

La “culla per la vita” è stata donata all’ospedale Villa Scassi di Genova nel 2008, da allora nessun bambino era ancora stato lasciato lì.

La culla è un dispositivo concepito per permettere alle mamme in difficoltà di lasciare i propri piccoli in condizioni di totale sicurezza e in totale riservatezza, evitando in questo modo l’abbandono di neonati in situazioni di pericolo.

Ecco quanto è stato dichiarato dal Direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Villa Scassi, Gabriele Vallerino, in merito alla vicenda:

“La culla non era mai stata utilizzata. Tempo fa vi erano stati alcuni falsi allarmi, ma per molto tempo il sensore è rimasto silenzioso. Ieri sera è scattato l’allarme, collegato con il medico di guardia di pediatria. Il pediatra è sceso di corsa con la puericultrice, e hanno trovato nella culla una neonata”.

E ancora:

“È una storia a lieto fine. Fino a che il giudice non deciderà a chi affidarla la terremo noi in reparto e la coccoleremo. Devo ringraziare chi ce l’ha consegnata perchè lo ha fatto nel miglior modo possibile. Ha fatto un sacrificio per dare un’esistenza migliore alla piccola. È tutto molto commovente”.

Genova, neonata lasciata nella “culla per la vita”: le parole di Claudio Muzio

Il consigliere regionale, Claudio Muzio, nella giornata di mercoledì 28 luglio 2021, si è espresso sulla vicenda della neonata abbandonata nella “culla per la vita“, ecco cosa ha dichiarato nello specifico, secondo quanto riportato da Genova3000:

“Viva la culla per la vita, che martedì sera a Genova ha accolto una neonata che la madre, per motivi che non conosciamo e che vanno comunque rispettati, aveva deciso di abbandonare”.

E ancora: