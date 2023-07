George Clooney avrebbe messo in affitto la sua prestigiosa Villa Olandra per organizzare eventi esclusivi. Il costo della villa sarebbe a dir poco da capogiro.

George Clooney: la villa sul lago di Como in affitto

George Clooney ha acquistato la prestigiosa villa Oleandra, sul lago di Como, nel 2002 e da allora il costo dell’abitazione sarebbe addirittura decuplicato. Secondo i rumor in circolazione – dopo aver pensato di venderla – il celebre divo hollywoodiano avrebbe deciso di mettere in affitto la residenza per eventi esclusivi e personaggi del calibro di Enzo Miccio starebbero già cercando di accaparrarsela per organizzare matrimoni e altre manifestazioni esclusive. La villa verrebbe affittata al costo di 30000 euro al giorno, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

A Villa Oleandra hanno alloggiato alcune delle celebrità più in vista del cinema internazionale e lo stesso George Clooney ha svelato di aver conosciuto all’interno di essa quella che è attualmente sua moglie, Amal Alamuddin (lei era ospite lì in compagnia di alcuni suoi amici).

L’attore è particolarmente affezionato all’Italia e alla vista sul lago di Como e per questo ha deciso di acquistare la lussuosa residenza (dove ama trascorrere le sue vacanze in compagnia dei suoi figli).