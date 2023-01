George Clooney ricorda la malattia: "Il momento più brutto della mia vita"

George Clooney è stato ospite del Jimmy Kimmel Live e per la prima volta ha parlato della paralisi di Bell, patologia che lo ha colpito quando aveva 15 anni.

George Clooney: la malattia

Al Jimmy Kimmel Live sono state mostrate alcune foto del divo americano George Clooney e della sua giovinezza e l’attore, ospite in studio, nel vedere una delle immagini che lo ritraevano a 15 anni ha fatto notare al pubblico una caratteristica del suo volto che sarebbe stata da imputare alla paralisi di Bell, patologia di cui ha sofferto in quel periodo e da cui sarebbe guarito spontaneamente dopo alcuni mesi.

Nell’immagine Clooney ha metà del volto contratto e paralizzato. “Aspetta, voglio farti notare una cosa, perché riderai e farai una battuta. Ho la paralisi di Bell lì e metà della mia faccia è paralizzata”, ha dichiarato il marito di Amal Alamuddin, e ancora: “È stato il momento peggiore della mia vita… Ma l’esperienza mi ha reso più forte”. Clooney non ha fatto segreto di aver sofferto del bullismo dei suoi compagni di scuola anche a causa della malattia che, fortunatamente, si è risolta spontaneamente dopo alcuni mesi.

La paralisi di Bell è causata da un’infiammazione improvvisa del settimo nervo facciale di origine ignota, e in genere si risolve in maniera spontanea senza particolari cure. Clooney ne avrebbe sofferto solamente quando aveva 15 anni e per la prima volta ha deciso di raccontare l’episodio in diretta tv.