George R.R. Martin, autore di Game of Thrones, ha parlato della scena più violenta che ha dovuto scrivere, ovvero il Red Wedding.

George R.R. Martin autore di Game of Thrones: “Com’è stato scrivere la scena più violenta, il Red Wedding”

L’autore di Game of Thrones, George R.R. Martin, ha parlato di quando ha scritto la scena del Red Wedding. Ha dichiarato che il capitolo, che è stato trasformato in un episodio della serie televisiva Il Trono di Spade, ha visto diversi personaggi importanti uccisi contemporaneamente ed è stata sicuramente una delle scene più difficili da scrivere. “Ho finito l’intero libro, ad eccezione del Red Wedding” ha dichiarato a The Indipendent.

“È stato un capitolo così doloroso da scrivere per me, perdendo alcuni personaggi che avevo imparato a conoscere e amare. Nove anni che stavo con questi personaggi e ora li avrei uccisi in modo orribile! È stato difficile” ha dichiarato. “È un capitolo orribile e sconvolge le persone. Fa arrabbiare le persone, rende le persone tristi. Le persone lanciano il libro contro il muro o nel camino. Quando era in TV, ha avuto lo stesso effetto su decine di migliaia, se non milioni, di persone.

A mio avviso, va bene. Stiamo parlando di morte qui!” ha aggiunto.

George R.R. Martin: “La gente ha sentito quella morte”

Martin ha spiegato che pensa che la morte dovrebbe sempre essere difficile da scrivere. “Noi tutti nella nostra vita reale abbiamo sperimentato la morte” ha spiegato l’autore, sottolineando che questo fa arrabbiare e rende tristi. “Nel nostro intrattenimento, televisione, film, libri, nel corso dei secoli, come si è evoluta, la morte è spesso trattata in modo molto disinvolto.

Qualcuno è morto, abbiamo un mistero e il detective deve scoprire chi è stato” ha aggiunto. “Non consideriamo mai chi è il cadavere, o com’era la sua vita… come sarà senza di lui. Se ho intenzione di scrivere una scena di morte, in particolare per i personaggi principali, voglio farla sentire al lettore. Questo è ciò che il Red Wedding, credo, siano riuscite con successo. La gente ha sentito quella morte” ha concluso l’autore.