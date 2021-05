Geppi Cucciari: come ha fatto a dimagrire

Geppi Cucciari, negli ultimi anni, ha perso diversi chili grazie a una dieta a base di tantissime proteine e dell'allenamento Tabata.

Nel mondo dello spettacolo ci sono personaggi che si distinguono per essere poliedrici in vari campi. Tra di loro, vi è Geppi Cucciari, nota per le sue capacità di attrice comica, ma anche di conduttrice di diversi programmi. Per chi ancora non la conoscesse, ecco qualche informazione su di lei e come ha fatto a dimagrire in breve tempo.

Geppi Cucciari

Una delle artiste e dei personaggi dello spettacolo maggiormente apprezzati e amati proprio per le sue capacità, ma anche perché sa far ridere, oltre a essere molto autoironica. Geppi Cucciari ha origini sarde, per la precisione di Nuoro, come si evince anche dal suo accento. Laureata in Giurisprudenza e appassionata di pallacanestro, tanto che ha fatto anche parte di una squadra.

Dopo la laurea, entra a far parte del mondo dello spettacolo, prima con Zelig, la fucina di comici e cabarettisti condotta da Claudio Bisio e poi si fa sempre più strada in questo settore con tantissimi altri programmi che ne decretano il successo.

Dal programma Pinocchio condotto da La Pina sino a uno spettacolo su Mtv, una carriera costellata da tantissimi traguardi.

Inoltre, si fa notare anche come attrice entrando nel cast di Attacco allo stato con Raul Bova per la regia di Michele Soavi. Protagonista della sitcom Belli dentro che va in onda su Canale 5 e che le permette di vincere anche il Premio Telegrolla come la miglior attrice in una sitcom.

Oltre a questi ruoli e programmi, si cimenta anche nella scrittura di un libro.

Negli anni, non si fermai e passa con disinvoltura da un ruolo comico sino a un programma di intrattenimento e cultura dal titolo Per un pugno di libri sulle reti Rai arrivando anche alla conduzione de Le Iene e di Italia’s got talent. Una artista poliedrica molto amata e apprezzata.

Geppi Cucciari: dieta

Nell’ultimo periodo, si è assistito a una vera e propria metamorfosi di Geppi Cucciari. Un cambiamento per cui ha deciso di mettersi a dieta arrivando a sfoggiare un fisico in forma che le ha permesso di perdere fino a 8 kg. Cerchiamo di capire meglio la sua dieta e il suo regime nel caso qualcuno volesse capire quale sia il suo segreto della sua forma smagliante.

Oggi Geppi Cucciari sfoggia un fisico tonico e il segreto, come dice lei, è dovuto anche a un allenamento costante. Si è dedicata alla pallacanestro, il suo grande hobby, yoga e allenamento Tabata, lo stesso che ha seguito anche la cantante Noemi con notevoli risultati. Il regime alimentare di Geppi Cucciari consiste nell’eliminare sia i carboidrati che i lipidi dalla tavola.

Una dieta che ha seguito per circa 40 giorni in cui ha lasciato da parte i carboidrati per nutrirsi di proteine, almeno in un primo momento. In una seconda fase, ha reimpostato la sua alimentazione apportando delle modifiche. Infatti, ha eliminato o ridotto i latticini e gli lieviti, alimenti a cui è intollerante.

Il regime alimentare di Geppi Cucciari è a base di tantissima verdura e latte di soia. Il pane e la pasta sono ridotti al minimo, infatti li consuma soltanto 3-4 volte al mese, mentre la carne una sola volta a settimana. Una dieta che le ha permesso di perdere i chili in eccesso e stare bene.



Geppi Cucciari dieta: integratore

