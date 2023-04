Macabro ritrovamento in Germania, in una struttura di assistenza per l’infanzia a Wunsiedel, in Alta Franconia. Una bambina di 10 anni è stata ritrovata morta all’interno di una stanza della struttura. Le indagini sono attualmente in corso e la polizia non esclude che la morte della bambina non possa essere “opera di terzi”.

Rinvenuto il cadavere di una bambina di 10 anni in una struttura dell’infanzia, in Germania. Indagini top secret, disposta l’autopsia

Le forze dell’ordine su questo caso stanno lavorando con il massimo riserbo. Non a caso il corpo della bambina è stato rinvenuto nella mattinata del 2 aprile, da parte di operatori della struttura, ma s’è atteso a lungo prima di far trapelare la notizia, per non intralciare in alcun modo le indagini.

I media tedeschi riportano che tre minori sono stati fermati dalla polizia ed attualmente si trovano sotto custodia: due di questi hanno appena 11 anni, mentre il terzo 16. Tra le piste che al momento sarebbero al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche quella sessuale, considerato che la piccola di 10 anni pare sia stata trovata parzialmente svestita.

Tuttavia la polizia non si sbilancia: “Solo l’equipe medica di emergenza potrà determinare la morte della bambina di dieci anni“, ha affermato il portavoce delle forze dell’ordine, spiegando che verrà svolta anche l’autopsia sul corpo della bambina. Poche altre informazioni giungono dalle autorità, di sicuro però è che è stata istituita una commissione speciale per svolgere le indagini.

Disposto un team di specialisti per offrire assistenza psicologica a bambini e addetti della struttura

La Germania è sotto shock, in particolare i soggetti direttamente coinvolti da questa tragedia, come gli ospiti della struttura in cui è stato rinvenuto il corpo senza vita della bambina. Proprio per questo è stato disposto un team di specialisti che si prenderà cura dell’assistenza psicologica degli operatori e degli altri bambini.

Il centro in questione si occupa di assistenza all’infanzia e ai giovani. Appartiene al servizio cattolico della diocesi di Ratisbona e si prende cura in totale di circa 90 ragazzini. Numerosi sono gli operatori professionisti che, al suo interno, lavorano nel campo dell’educazione curativa e psicologica.