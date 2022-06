Bambina di 9 anni morta dopo un malore in Puglia: si attendono i risultati dell’autopsia

Bambina di 9 anni morta dopo un malore in Puglia: le cause della morte sono ancora sconosciute, si attendono i risultati dell’autopsia.

Bambina di 9 anni morta dopo un malore in Puglia

Nella giornata di venerdì 3 giugno, una bambina di nove anni è tragicamente deceduta a Bisceglie, comune situato in provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la piccola è stata colta da un improvviso malessere mentre si trovava a scuola. Dopo essere tornata a casa, poi, le sue condizioni di salute si sono rapidamente aggravate ed è stata portata di corsa in ospedale dai genitori. Raggiunta la struttura sanitaria, tuttavia, i medici non sono riusciti a salvare la vita della giovanissima paziente, dichiarandone il decesso in pronto soccorso poco dopo il suo arrivo.

In seguito al drammatico accaduto, la Procura di Trani ha aperto un fascicolo di indagine al fine di accertare i fatti e individuare eventuali responsabilità. L’apertura del fascicolo è avvenuta nel momento i cui i famigliari della vittima hanno deciso di sporgere formale denuncia.

Si attendono i risultati dell’autopsia

Con l’apertura del fascicolo da parte della Procura di Trani, gli inquirenti stanno ipotizzando il reato di omicidio colposoma si tratta di una proceduta standard e a carico di ignoti siccome non sono presenti indagati rispetto al caso.

Intanto, i famigliari della bambina hanno rinunciato a celebrare i funerali per consentire al medico legare di effettuare l’autopsia, richiesta per determinare le cause della morte della piccola. Al momento, infatti, non è ancora noto cosa abbia provocato la prematura e incomprensibile scomparsa della bimba.