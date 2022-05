Germania, due bambini trovati morti: si indaga per infanticidio

Orrore in un palazzo di Hanau, nel land dell'Assia in Germania, dove due bambini sono stati trovati morti con la polizia che indaga per infanticidio

Orrore ad Hanau, in Germania, dove due bambini sono stati trovati morti in circostanze che indicano un’azione violenta e per la cui morte in queste ore si indaga per infanticidio. I media del land dell’Assia e quelli internazionali spiegano che la polizia ha trovato un primo corpo per strada ed un altro al nono piano di un grattacielo.

La polizia ha trovato una bambina morta ed un bambino, quest’ultimo risultava essere stato ferito in modo gravissimo ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Germania, due bambini trovati morti

Dopo le prime verifiche è stata aperta un’indagine per infanticidio. In un primo momento era stato trovato solo il corpo senza vita di una bambina. Poco distante da lì, su un marciapiede, c’era anche un bambino di 11 anni gravemente ferito.

La Dpa ha aperto una indagine per infanticidio. Ma cosa è successo? Per ora si sa molto poco: pare che un passante abbia trovato l’undicenne gravemente ferito davanti a un grattacielo sulla Römerstrasse.

La perquisizione e il secondo corpo

Paramedici e medici di emergenza hanno provato a salvarlo, ma invano. La polizia poi ha provveduto a perquisire l’intero stabile e durante quelle ricerche l’orrore ha raddoppiato: gli agenti hanno trovato infatti una ragazza morta su un balcone al nono piano.

Le circostanze del caso non sono state ancora chiarite. Sembrerebbe che il ragazzo possa essere caduto dal balcone, mentre gli agenti non hanno ancora spiegato le ferite in cui è morta la ragazza, probabilmente in attesa di un primo referto medico legale. Non si sa se al momento della perquisisione siano stati trovati o meno anche soggetti adulti, da questo punto di vista selbra che gli inquirenti si siano chiusi in un riserbo strettissimo.