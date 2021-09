Germania, il ministro della Salute Spahn: “Senza nuove varianti, supereremo la pandemia in primavera”

Il ministro della Salute Jens Spahn ha spiegato che senza nuove varianti, la Germania potrà superare la pandemia durante la prossima primavera.

Il ministro della Salute Jens Spahn ha spiegato che senza nuove varianti, la Germania potrà superare la pandemia durante la prossima primavera.

Germania, il ministro della Salute Spahn: “Supereremo la pandemia in primavera”

“Se non emergerà alcuna nuova variante del virus contro cui la vaccinazione non protegge, il che è molto improbabile, allora avremo superato la pandemia in primavera e potremo tornare alla normalità” ha spiegato il ministro della Salute Jens Spahn, al quotidiano Augsburger Allgemeine. Il ministro ha spiegato che l’immunità di gregge “si ottiene sempre nel lungo periodo“. “La vaccinazione è sicuramente il modo più sicuro per arrivarci” ha aggiunto il politico.

Il ministro ha esortato la popolazione a continuare a vaccinarsi, non sottovalutando i rischi di infezione per via del calo dei contagi.

Germania, il ministro della Salute Spahn: i dati

L’incidenza a 7 giorni è diminuita a 65 casi ogni 100.000 persone. Una settimana fa era di 77,9. Gli esperti hanno avvertito che c’è stata una pausa anche lo scorso anno in questo periodo, prima dell’ondata invernale.

“Abbiamo anche avuto un ‘respiro’ in questo periodo dell’anno l’anno scorso. Quindi non abbiamo ancora finito. In autunno e in inverno, quando siamo di nuovo tutti in casa molto di più e il sistema immunitario è meno forte, aumenta anche il rischio di contrarre l’infezione” ha dichiarato Spahn, che ha attribuito il calo dei contagi alla fine della stagione estiva.

Germania, il ministro della Salute Spahn: l’incontro

I minitri della Salute dei governi federale e statale hanno in programma un incontro per parlare di un approccio unificato per la popolazione. Parleranno dello stop del risarcimento per i mancati guadagni dovuti alla quarantena per i non vaccinati. Il ministro si è espresso a favore di un regolamento nazionale per la possibilità per le aziende di consentire solo a persone vaccinate o guarite di partecipare ad eventi al chiuso in Germania.