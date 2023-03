Luise è stata uccisa a soli 12 anni. Le presunte assassine sono due ragazzine della sua stessa età. Il fatto è avvenuto in un bosco nelle vicinanze della cittadina di Freudenberg, in Germania. L’adolescente sarebbe stata uccisa per vendetta, poiché si era ribellata agli atti di bullismo nei suoi confronti da parte delle sue giovanissime aguzzine. La polizia tedesca ha fermato le due ragazzine, al momento sospettate di aver commesso l’omicidio. Come informa la Bild, Luise sarebbe stata uccisa perché aveva chiesto aiuto agli adulti.

Germania, uccisa a 12 anni con 30 coltellate

Da FanPage si viene a sapere che l’assassina materiale di Luise sarebbe una delle due precitate ragazzine, autrici di atti di bullismo nei suoi confronti. Si tratterebbe di una sua ex amica e compagna di scuola. L’adolescente avrebbe invitato Luise e un’altra ragazza a casa sua. Tutte e tre sarebbero poi uscite per una passeggiata nel bosco, dove sarebbe avvenuto l’omicidio. Luise avrebbe ricevuto almeno 30 coltellate.

L’arma del delitto non è stata ancora ritrovata

I fendenti che hanno ucciso Luise sarebbero stati sferrati da una delle due coetanee, mentre l’altra sarebbe stata costretta a partecipare all’omicidio. Gli inquirenti non hanno ancora ritrovato l’arma del delitto, tuttavia hanno reso noto che per uccidere la vittima sarebbe stato utilizzato un coltello da cucina.