Nella giornata di oggi, martedì 21 novembre verso le 14, una ragazza di 23 anni è stata aggredita ad Erba, in provincia di Como. Secondo le prime ricostruzione, un ragazzo di 25 anni aveva raggiunto la giovane, entrambi originari del Marocco, e l’ha aggredita gettandole in faccia l’acido muriatico.

Lei lo aveva già denunciato

La 23enne aveva già denunciato il suo aggressore, che aveva il divieto di avvicinamento. Il 25enne era già stato arrestato dai Carabinieri di Erba lo scorso 23 agosto quando aveva cercato di distruggere la macchina della ragazza. Sono in totale tre le aggressioni dell’uomo nei confronti dell’ex fidanzata.

All’aggressione in via Pontida, a Erba, hanno assistito diversi passanti che hanno subito allertato i carabinieri. L’aggressore adesso si trova in caserma per gli accertamenti.

La ragazza non è grave

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono giunti anche i soccorritori della Croce Rossa di Montorfano e Lario-soccorso di Erba: la ragazza, trasportata in codice giallo in ospedale, non è grave ma ha riportato ustioni sul corpo. Appena si sarà ripresa, potrà fornire la sua versione dei fatti. In difesa della 23enne è intervenuto un passante, un uomo di 47 anni.

