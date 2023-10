GF, Alex Schwazer minaccia di lasciare lo show: i motivi

Durante la diretta del GF Alex Schwazer ha svelato che lunedì potrebbe lasciare la casa del reality show e ha spiegato perché.

Alex Schwazer intende lasciare il GF

Poco prima di fare la sua nomination al Grande Fratello, Alex Schwazer si è rivolto al conduttore Alfonso Signorini e ha dichiarato che, se non verrà mandato in onda il filmato o l’audio in cui si sentirebbe Beatrice Luzzi fargli delle avance, lui lascerà il programma tv.

“Però adesso vorrei dirvi una cosa molto importante prima di fare la mia nomination. Il prossimo lunedì durante la diretta se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice le cose che ho detto e che riconfermo, io lascio la casa del Grande Fratello. Perché io sono uno che qui spende molte ore per allenarsi. E il resto del tempo lo occupo con le ragazze e i ragazzi qui per stare insieme e fare gruppo. E non sono uno che può permettere di sentirsi dire che si inventa le cose. Quindi non sono un bugiardo. Lei ha tirato fuori ancora questa cosa a e me non va di passare per uno che inventa”, ha dichiarato Schwazer.

Signorini ha replicato affermando che del filmato non esisterebbe alcuna copia e ha anche sottolineato che, non per questo, riterrebbe Alex un bugiardo. “So bene quanto siano serie le persone con cui io lavoro da tempo. Quando io dico che questo video non esiste è perché sono assolutamente certo che questo video non c’è. Con altrettante onestà ti dico che non è che proprio tutto viene ripreso”, ha affermato il conduttore.

