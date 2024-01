Dopo l’ultima puntata del GF, Anita Olivieri è finita in crisi. La concorrente non ha gradito il rimprovero pubblico di Alfonso Signorini e crede che il reality le stia rovinando la reputazione. Consolata dall’amico Giuseppe Garibaldi, ha minacciato di abbandonare la Casa.

GF, Anita in crisi dopo la puntata: vuole abbandonare

Puntata del GF difficile per Anita Olivieri, che è stata asfaltata da Alfonso Signorini. La concorrente è stata rimproverata dal conduttore per aver descritto Giuseppe Garibaldi come un ignorante che viene dal Sud. In realtà, la ragazza voleva prendere le difese dell’amico, ma l’ha fatto nel modo peggiore. Signorini ha tuonato:

“Leggo una certa discriminazione e una maggiore pretestuosità nelle parole di Anita perché non puoi dire arriva da un paesino, ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali. (…) Anita è inutile che fai quella faccia te la puoi anche tenere. È inutile mettersi in cattedra e dimostrarsi di essere superiori di quello che si è viene dal profondo sud. È un discorso classista e indigesto”.

Dopo la puntata, Anita è entrata in crisi e ha minacciato di abbandonare il GF.

GF: lo sfogo di Anita Olivieri

Parlando con Garibaldi, Fiordaliso, Paolo Masella e Letizia Petris, Anita ha dichiarato:

“Questa roba sta uscendo dal confine. Questo è un gioco per giocatori, chi non lo è viene mangiato. Io non sono così, non posso essere qualcosa che non sono, non voglio diventarlo. Non voglio perdere neanche tempo a parlare, è aria buttata. Sono arrabbiata da una settimana, non è stato fatto niente, solo peggio. Sono in pigiama ora, aspetto il mio turno. (…) Chi è stato tutelato? Gli yorkshire. Io no. Prendo mazzate, preferisco prenderle al lavoro che almeno hanno senso, imparo qualcosa. Non la do vinta a nessuno, voglio uscire e stare bene”.

Anita Olivieri: le accuse agli autori del GF

In un secondo momento, sfogandosi con Garibaldi, Anita ha aggiunto:

“È un gioco, non mi faccio rovinare la vita da un gioco. Ho una vita davanti, non posso farmi rovinare la reputazione costruita per anni, per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria”.

La Olivieri, in lacrime, ha minacciato di abbandonare la Casa. Al momento, è bene sottolinearlo, è ancora al suo posto.